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Von der Leyen: EU moet strijden voor Europees ideaal

De EU moet strijden voor „ons Europees ideaal”, zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, woensdag in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Ze waarschuwde in haar State of the Union voor het gevaar van ultranationalisten en tegenstanders van Europa, net als voor Russische inmenging of desinformatie.

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„De namen mogen dan verschillen, het doel is hetzelfde. Ze verachten onze waarden en willen onze Europese eenheid vernietigen”, zei Von der Leyen.

Volgens de Duitse politica „hebben we te maken met een openlijk vijandige wereld. Er woedt een territoriale aanvalsoorlog op ons continent en elders in de nabijheid zijn andere conflicten uitgebroken”.

Vertrouwen

Er wordt geprobeerd het vertrouwen in Europa „te ondermijnen en onze democratieën te verlammen”, waarschuwde de politica. „We zien dit terug in de opkomst van extremisme en het verlies aan nuance.”

Europa moet werken aan een „onafhankelijk Europa dat slagvaardig is”, bepleitte ze. Volgens Von der Leyen kan het niet zo zijn dat democratieën worden ondermijnd door „stromannen en marionetten van autoritaire krachten”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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