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Lidstaten net op tijd eens over verlenging EU-sancties Rusland

Op het nippertje hebben de EU-ambassadeurs dinsdagmiddag een akkoord bereikt over de verlenging van EU-sancties tegen zo’n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Ierse EU-voorzitterschap. Als dat niet voor middernacht gelukt zou zijn, zouden de sancties tegen al deze mensen en bedrijven dinsdag vervallen. Daarmee zou geschiedenis zijn geschreven.

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Zo ver is het niet gekomen. De Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisjer Oesmanov en Michaïl Fridman zijn van de sanctielijst gehaald. Ook is afgesproken dat voortaan nog maar eens in de drie jaar over het verlengen van sancties moet worden besloten. Nu moet dat elk halfjaar.

Het was de afgelopen dagen ongekend spannend of de ambassadeurs tot een akkoord konden komen. Frankrijk en Slowakije wilden Oesmanov van de lijst, Luxemburg en Slowakije Fridman. Letland liet maandag weten daar niet mee te kunnen leven.

Compromis

Die blokkade heeft Letland dinsdagmiddag laten varen. Het is niet duidelijk wat Letland daar in ruil voor terugkrijgt.

De sancties moesten eigenlijk uiterlijk 15 september worden verlengd. De lidstaten verschoven die deadline een week, zodat aan een compromis kon worden gewerkt. Maandagavond werd de deadline voor een formeel besluit een aantal keren verschoven, evenals dinsdag.

Chagrijn

Het wordt steeds moeilijker om in de EU nieuwe sancties tegen Rusland of Russen in te stellen of te verlengen. Lidstaten stellen steeds vaker harde eisen in ruil voor goedkeuring, die niets met sancties, maar met nationale belangen hebben te maken. Dat leidt bij andere lidstaten tot veel chagrijn.

Met het verlengen of instellen van EU-sancties moeten alle 27 lidstaten instemmen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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