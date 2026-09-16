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EU krijgt migratienoodwet voor onverwachte stroom asielzoekers

De EU krijgt een migratienoodwet, voor als een lidstaat wordt geconfronteerd met een onverwacht grote stroom asielzoekers. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd.

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Een EU-lidstaat kan de noodwet alleen, tijdelijk, inzetten als aan strikt gedefinieerde criteria wordt voldaan. Die zijn nog niet bekendgemaakt.

De aankondiging van de wet is een antwoord op de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta. Eind juli staken rond de 80.000 asielzoekers de grens vanuit Marokko over. Dat leidde tot ongerustheid in de EU-lidstaten.

Frontex

De EU-grensbewakingsdienst Frontex wordt versterkt, kondigde Von der Leyen aan. De dienst moet helpen om terugkeer van afgewezen asielzoekers te versnellen.

In samenwerking met landen buiten de EU moeten de vroegtijdige waarschuwingssystemen worden verbeterd, zei de Duitse politica. De mensen die Ceuta binnenkwamen, zouden volgens verschillende media via social media daartoe zijn opgeroepen.

Von der Leyen kondigde aan met een plan te komen om jongeren in het Middellandse Zeegebied te helpen met opleidingen en banen, om hen betere perspectieven te bieden. „Zodat ze zich niet gedwongen voelen hun leven op het spel te zetten”, zei ze, doelend op de illegale oversteek naar de EU.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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