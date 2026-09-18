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EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne voor defensie

epa12319798 A Ukrainian flag flutters next to a Guard of Honor soldier, on Ukraine's Independence Day in Kyiv, Ukraine, 24 August 2025. Ukraine is marking the 34th anniversary of its independence from the Soviet Union in 1991, amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
ANP / EPA / Sergey Dolzhenko

De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, meldt de Europese Commissie vrijdag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen.

„Europa blijft de steun leveren die Oekraïne nodig heeft om zijn volk en grondgebied te verdedigen”, aldus voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Zij belde donderdagavond al met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om deze stap aan te kondigen.

Het geld is deel van de lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen overgemaakt krijgt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord, toen Hongarije zijn maandenlange verzet tegen de lening opgaf.

Oekraïne heeft bevestigd het bedrag binnen te hebben gekregen. Daarmee is in totaal nu bijna 15 miljard euro overgemaakt. Dat is naast defensie ook bedoeld voor begrotingssteun.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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