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Von der Leyen: druk EU op Rusland moet worden opgevoerd

European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during her annual State of the Union address at a plenary session of the European Parliament in Strasbourg, eastern France on September 16, 2026. EU chief Ursula von der Leyen said Wednesday the future of the 27-nation bloc depends on how it manages climate change and artificial intelligence, as she delivered a major speech in Strasbourg. Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
ANP / AFP / Jean-Christophe Verhaegen

De druk van de EU op Rusland moet verder worden opgevoerd, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. „Daarvoor zijn niet altijd nieuwe sancties nodig, maar vooral handhaving van de bestaande sancties”, zei de politica.

De EU werkt momenteel aan het 22e sanctiepakket tegen Rusland.

„Onze sancties zijn pijnlijk. Ze zetten de Russische economie enorm onder druk. Rusland probeert er alles aan te doen om ze te omzeilen. We moeten dus elke maas in de wet dichten”, zei Von der Leyen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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