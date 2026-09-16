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Brussel wil veel intensievere samenwerking met Canada

De EU moet een intensievere samenwerking aangaan met Canada die de relatie verdiept, onder meer op het gebied van handel en defensie. Dat stelt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar State of the Union voor de EU. Canada moet het eerste „geassocieerd lid van de Europese Unie” worden, zei ze.

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De Canadese premier Mark Carney is ook aanwezig in Straatsburg bij de toespraak waarin Von der Leyen de speerpunten voor het nieuwe politieke jaar uiteenzet.

„We willen de relatie met Canada naar het hoogst mogelijke niveau tillen”, aldus Von der Leyen. Daarbij somde ze een hele lijst op waarin de EU en Canada de samenwerking zullen versterken; er komt een technologische alliantie, industriële bases voor defensie worden geïntegreerd en het Noordpoolgebied krijgt gezamenlijke focus. Net als AI, energievoorzieningen en kritieke grondstoffen.

Carney kreeg een groot applaus van het parlement bij binnenkomst. Zelf zal hij donderdag een toespraak houden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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