Deel dit artikel: Share App Mail Pin

FT: Nederland en andere landen stellen EU begrotingsultimatum

Nederland, Duitsland en vier andere landen hebben de EU een begrotingsultimatum gesteld. Dat schrijft de krant Financial Times, die een brief van de leiders van de landen heeft ingezien. Ze eisen dat uitgaven met „honderden miljarden” worden verlaagd, anders dreigen ze steun voor de zevenjarige begroting te onthouden.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het ultimatum illustreert de verdeeldheid over waar de EU geld aan moet uitgeven. De begroting „moet fundamenteel worden hervormd. We moeten keuzes maken”, citeert de krant uit de brief van de zes leiders. Die zouden zwaarder willen inzetten op defensie en innovatieve bedrijven. „Tenzij er honderden miljarden op de begroting worden bezuinigd, komt er dit jaar geen akkoord”, verklaart een diplomaat uit een van de landen.

Naast Nederland en Duitsland hebben ook Finland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk de brief getekend. Uiteindelijk moeten alle lidstaten het eens worden over de begroting.

Voorstel

Voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa heeft gezegd dat hij voor het einde van het jaar een akkoord wil. Ierland, het land dat tijdelijk EU-voorzitter is, zei vorige week dat de „meeste landen” zich daar altijd nog achter scharen. De Ieren zullen in oktober een nieuwe zogeheten onderhandelingsbox voor de meerjarenbegroting presenteren, die op een EU-top in dezelfde maand zal worden besproken.

De Europese Commissie deed vorige zomer een voorstel voor een meerjarenbegroting van bijna 2 biljoen. De vorige tijdelijke EU-voorzitter Cyprus haalde daar 2 procent vanaf in hun voorstel in juni, waar onder meer Nederland bij lange na niet tevreden mee was. Er is ook nog onenigheid over de hoogte van de eigen nationale bijdrage en de mogelijkheid van nieuwe EU-inkomsten, een soort Brusselse belasting.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties