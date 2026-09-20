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Redactie Buitenland gisteren
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Prognose: CDU zakt onder kiesdrempel in Mecklenburg-Voor-Pommeren

Top candidate of the conservative Christian Democratic Union (CDU) party Daniel Peters reacts onstage after the announcement of the first exit poll results on public television at the CDU's election party following Mecklenburg-Western-Pomerania's state elections in Schwerin, north-eastern Germany on September 20, 2026. Gregor Fischer / AFP
ANP / AFP / Gregor Fischer

De Duitse christendemocraten zijn in een verkiezingsprognose voor de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5 procent gezakt. Volgens de zender ARD staat de CDU van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9 procent, terwijl de laatste prognose van de zender ZDF de partij op 5,0 procent zet.

In de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland is het nog nooit voorgekomen dat de CDU bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel van 5 procent niet haalde.

In de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren heeft de partij volgens de prognoses haar slechtste resultaat ooit behaald bij nationale of deelstaatverkiezingen. Het vorige dieptepunt werd bereikt tijdens de deelstaatverkiezingen in Bremen in 1951, toen de partij op 9 procent bleef steken.

De CDU heeft zes van de tien Duitse bondskanseliers na de Tweede Wereldoorlog geleverd.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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