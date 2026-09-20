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Burgemeester Moskou: droneaanvallen moeten verkiezingen verstoren

De burgemeester van Moskou stelt dat grote droneaanvallen op zijn land verband houden met de parlementsverkiezingen. „De ongekende aanval was overduidelijk gepland met als doel om de verkiezingen te ontwrichten. De vijand is er niet in geslaagd”, schreef Sergej Sobjanin in een bericht op Telegram.

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Burgemeester Sobjanin stelde dat bij aanvallen op zijn land zo’n 1600 drones zijn onderschept, waarvan er honderden richting zijn stad vlogen. Gouverneur Andrej Vorobjov van de regio Moskou meldde dat zeker twee personen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt.

In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. Een anti-oorlogspartij mocht niet meedoen. Zondag is de laatste dag waarop gestemd kan worden. De kiescommissie meldde op die slotdag dat bij een droneaanval op een bus in bezet gebied in Oekraïne ook twee doden zijn gevallen, onder wie een verkiezingsmedewerker.

Oekraïne gebruikt drones om Rusland aan te vallen en bestookt dan vaak doelen waarmee het de Russische economie raakt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde op X dat weer aanvallen waren uitgevoerd bij Moskou. „Een van de belangrijkste oliefaciliteiten van Rusland en een logistieke faciliteit van de aggressor zijn getroffen. Dit gaat om miljarden dollars die de oorlogsmachine draaiende houden.”

ANP

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