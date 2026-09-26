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Dodental na zinken veerboot Indonesië stijgt naar 64

This handout photo taken and released on September 21, 2026 by Indonesia's Search and Rescue Agency (BASARNAS) shows search and rescue personnel onboard a small rigid inflatable boat with a body bag containing a victim from the MV Virgo Transport 8, alongside their ship in the Java Sea off South Kalimantan. The Virgo Transport 8 was carrying 213 passengers and 30 crew when it lost contact with its shipping company after departing from Indonesia's second city of Surabaya on Java island, headed for Banjarmasin on Borneo. Handout / Indonesia's Search and Rescue Agency (BASARNAS) / AFP
ANP / AFP / HANDOUT

Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna twee weken na de ramp nog steeds vermist.

De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Een deel van de opvarenden kon worden gered. Een functionaris van de Indonesische zoek- en reddingsdienst heeft verklaard dat er 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten zijn.

De functionaris maakte zaterdag bekend dat vier lichamen uit het gezonken schip zijn gehaald en dat nog eens zeven lichamen langs de kust zijn gevonden. De zoekactie wordt met nog eens zeven dagen verlengd, maar zal elke drie dagen worden geëvalueerd. Zoek- en reddingsoperaties duren in Indonesië doorgaans zeven dagen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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