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Dode en gewonden bij aanval op school in Slowakije

Slowakije is opnieuw opgeschrikt door een dodelijke steekpartij op een school. De politie meldt dat de verdachte een leerling van 13 is.

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Slowaakse media berichten dat op de school in Staškov een docente om het leven kwam. Het zou gaan om een vrouw van 61.

Er raakten ook twee personen gewond, onder wie naar verluidt ook een andere docente. Een gewonde scholiere is in kritieke toestand met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Veel onbekend

Er zijn berichten dat met een mes zou zijn gestoken, maar het ontbreekt nog aan informatie over het verloop van de aanval. Ook over het motief en wat met de verdachte is gebeurd, is nog niets bekendgemaakt.

De aanval leidde tot bezorgde reacties. President Peter Pellegrini zei geschokt te zijn „dat dit alweer een geval is waarin een leerling leraren en een klasgenoot heeft aangevallen”.

Eerdere incidenten

In Slowakije vond begin vorig jaar een vergelijkbare aanval plaats in Spišská Stará Ves. Daar doodde een tiener een docent en een medeleerling. Ook in 2020 was er een dodelijk steekincident op een school.

Pellegrini zei dat er via sociale media en door sommige politici een „sfeer van onverdraagzaamheid” wordt gecreëerd. Dat beïnvloedt volgens hem ook het gedrag van scholieren.

Ook premier Robert Fico, die in 2024 zelf zwaargewond raakte bij een aanslag, sprak zich uit. Hij liet weten het „tragische voorval” in Staškov met grote bezorgdheid te volgen. „Persoonlijk vind ik dit heel triest.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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