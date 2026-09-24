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Tientallen diplomaten lopen weg bij start speech Netanyahu bij VN

Vele tientallen diplomaten zijn de zaal uitgelopen bij de start van de speech van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op webcambeelden is te zien hoe de zaal leegstroomt en er enkele tientallen mensen op hun plek blijven zitten. Tijdens zijn speech vorig jaar gebeurde hetzelfde. Het is onder meer een protest tegen de oorlog in Gaza.

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Netanyahu begon zijn speech met Iran. Hij noemde de beslissing om Iran aan te vallen „een van de makkelijkste beslissingen die ik ooit moest nemen”. Hij vindt het ironisch dat door zichzelf te verdedigen, Israël ook veel landen verdedigt „wiens afgevaardigden zojuist de zaal hebben verlaten”. „Sterker nog”, vervolgde Netanyahu, „ik wil dat u weet dat veel van hun leiders ons zelfs in besloten kring hebben bedankt voor het uitschakelen van de Iraanse nucleaire capaciteit”.

Tijdens de toespraak van de Iraanse president Masoud Pezeshkian woensdag verliet de Amerikaanse delegatie de zaal.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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