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Duitsland verlaagt accijns op benzine en diesel met 17 cent

De Duitse regering en deelstaten hebben een akkoord bereikt over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen, meldt het Duitse persbureau dpa. De accijns op diesel en benzine wordt met 17 cent per liter verlaagd.

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Van begin mei tot eind juni was er al eenzelfde tankkorting in Duitsland. Ook komt er een maximumprijs voor brandstof. De Duitse krant Bild meldde vrijdag al dat zo’n pakket in de maak was.

De tankkorting loopt tot het eind van dit jaar, volgens dpa. Onduidelijk is alleen nog wanneer de accijnsverlaging ingaat. De Duitse deelstaten betalen mee aan de korting.

Prijsplafond

Ook is nog onduidelijk wanneer het prijsplafond voor brandstof wordt ingevoerd. Bild meldde eerder dat de maatregelen na elkaar zouden worden ingevoerd.

Net als in Nederland lopen de prijzen aan de pomp in Duitsland op door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens automobilistenvereniging ADAC staat de prijs van een liter diesel in Duitsland op een recordhoogte van 2,471 euro. De benzineprijs bereikte eerder deze week een record, maar staat nu iets lager op 2,308 euro per liter.

In Nederland is de adviesprijs voor een liter benzine 2,712 euro per liter, blijkt uit data van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is bijna de hoogste stand ooit. De dieselprijs staat op 2,814 euro per liter. Diesel wordt volgens UnitedConsumers zaterdag een cent duurder en verbreekt dan het record uit april.

ANP

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