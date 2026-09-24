Redactie
Redactie Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Journalisten CNN en MS NOW weer toegelaten tot Witte Huis

The James S. Brady Press Briefing Room at the White House is seen in Washington, DC, on September 21, 2026. Three leading US news outlets announced on September 21 they will go to court after being banned from the White House, as President Donald Trump claimed that media critical of his administration is a
ANP / AFP / ALEX WROBLEWSKI

Journalisten van CNN en MS NOW zijn weer toegelaten tot het Witte Huis, melden de desbetreffende media. Eerder op donderdag mochten hun journalisten het gebouw niet betreden, ondanks dat een federale rechter had opgedragen de hen ontzegde toegang tijdelijk te herstellen.

Nadat medewerkers van CNN, MS NOW en Politico de toegang was geweigerd, vroegen ze een spoedzitting aan bij een federale rechtbank. Of Politico weer toegang heeft gekregen tot het Witte Huis is onduidelijk.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties