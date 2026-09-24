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Journalisten CNN en MS NOW weer toegelaten tot Witte Huis

Journalisten van CNN en MS NOW zijn weer toegelaten tot het Witte Huis, melden de desbetreffende media. Eerder op donderdag mochten hun journalisten het gebouw niet betreden, ondanks dat een federale rechter had opgedragen de hen ontzegde toegang tijdelijk te herstellen.

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Nadat medewerkers van CNN, MS NOW en Politico de toegang was geweigerd, vroegen ze een spoedzitting aan bij een federale rechtbank. Of Politico weer toegang heeft gekregen tot het Witte Huis is onduidelijk.

ANP

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