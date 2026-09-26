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Witte Huis staat CNN niet toe aan boord Air Force One

US President Donald Trump gestures before boarding Air Force One as he departs from Shannon Airport, western Ireland on September 13, 2026, after attending the final day of the Irish Open golf tournament in nearby Doonbeg. Brendan SMIALOWSKI / AFP
ANP / AFP / Brendan Smialowski

Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met de Amerikaanse president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt The Washington Post op basis van twee bronnen die bekend zijn met het besluit.

Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen.

De beslissing volgt op een eerdere rel waarbij journalisten van CNN, MS NOW en Politico de toegang tot het Witte Huis werd geweigerd. Trump beticht CNN van het verspreiden van nepnieuws. Andere media binnen de tv-perspool van het Witte Huis legden uit solidariteit hun verslaggeving van de president stil. Na een rechterlijke uitspraak werden de journalisten weer toegelaten.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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