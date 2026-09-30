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Rechtbank houdt executie Christa Pike op laatste moment tegen

Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. Dat meldt het lokale tv-station WVLT op basis van rechtbankdocumenten. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996.

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De executie door een dodelijke injectie stond gepland voor woensdag 17.00 uur Nederlandse tijd. Het zou de eerste keer in tweehonderd jaar tijd zijn dat in de staat Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Het is niet bekend hoelang de executie nu wordt uitgesteld. Pike kreeg de doodstraf, omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde.

Tegenhouden

De moord kreeg destijds veel aandacht, onder meer omdat er een pentagram in de borst van het slachtoffer was gekerfd. De toen 17-jarige vriend kreeg levenslang. Een derde tiener stond op de uitkijk en kreeg een voorwaardelijke straf in ruil voor haar medewerking.

Tot het laatste moment probeerden de advocaten van Pike de executie tegen te houden, vanwege haar jonge leeftijd bij de veroordeling en mentale problemen ten tijde van de moord. Pike zou seksueel misbruikt, mishandeld en verwaarloosd zijn tijdens haar jeugd. Ook werden later een bipolaire stoornis en PTSS bij haar vastgesteld. Dit zou tijdens de rechtszaak niet goed aan bod zijn gekomen. Ook experts van de Verenigde Naties probeerden de executie tegen te houden.

Executies van vrouwelijke gevangenen zijn zeldzaam in de VS. Sinds de jaren 70 zijn er 1863 mensen geëxecuteerd, onder wie achttien vrouwen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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