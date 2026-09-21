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Lokale lijsttrekker CDU stapt op na zware nederlaag verkiezingen

Top candidate of the conservative Christian Democratic Union (CDU) party Daniel Peters reacts as he addresses supporters next to German State Minister for Federal-State Relations in the Chancellery Philipp Amthor (L) after the release of the exit polls in the regional elections on September 20, 2026, in Schwerin in the northeastern federal state of Mecklenburg-Western Pomerania. The far-right Alternative for Germany (AfD) party made strong gains in two state elections, in Berlin and Mecklenburg-Western Pomerania, on September 20, according to exit polls by public broadcasters ARD and ZDF. Gregor Fischer / AFP
ANP / AFP / Gregor Fischer

De lijsttrekker van de CDU in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag van zijn partij bij de afgelopen verkiezingen.

De CDU wist de kiesdrempel van 5 procent net niet te halen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de partij. „Ik ben er zeker van dat de CDU Mecklenburg-Voor-Pommeren ook in de toekomst, zelfs als we nu geen deel meer uitmaken van het deelstaatparlement, een belangrijke rol zal blijven spelen”, aldus lijsttrekker Daniel Peters. Het was zijn eerste publieke optreden sinds het tellen van de stemmen.

Ook CDU-secretaris-generaal Katy Hoffmeister heeft ontslag genomen. Na de uitslagen in Mecklenburg-Voor-Pommeren en Berlijn benadrukte bondskanselier Friedrich Merz dat hij ondanks de resultaten zou aanblijven. Hij zei daarbij de steun van zijn partij te hebben gekregen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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