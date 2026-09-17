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Canadese premier verwelkomt idee van geassocieerd lidmaatschap EU

De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste „geassocieerde lid” van de Europese Unie te maken. Hij zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren.

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„Deze alliantie voor de toekomst is een unieke, positieve aanpak die we samen zullen vormgeven”, zei Carney in Straatsburg. „Voortbouwend op onze kracht en gezamenlijke waarden.” Volgens hem zijn de EU en Canada geen „mooi-weer-bondgenoten”, maar is de band tussen zijn land en het Europese blok de afgelopen tientallen jaren steeds sterker geworden.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd op het idee om van Canada het eerste geassocieerde EU-lid te maken. Dat betekent dat Canada geen volwaardig lidmaatschap krijgt, maar wel zeer nauw betrokken wordt bij de EU. Welke vorm dat precies zou krijgen, is niet duidelijk.

‘Heftige storm’

Trump dreigde alle handel met Europa te stoppen als die plannen worden doorgezet en als die in zijn ogen vijandig zijn ten opzichte van de VS. De EU benadrukte al dat dat niet het geval is. Carney zei in zijn speech dat Canada en de EU niet uit zijn op „zero-sum-deals”: afspraken die ten koste gaan van andere landen. Het zou ook niet de bedoeling zijn om te rivaliseren met andere machtsblokken in de wereld.

De Canadese premier stelde dat Canada en de EU ook samen sterker staan tegen heffingen die als drukmiddel worden gebruikt, zoals de VS doen. „We zitten in een heftige storm. Daardoor kan er een boom omvallen, maar het bos blijft staan.” Volgens Carney delen de EU en Canada dezelfde wortels (zoals vrijheid en democratie) en is het goed die met elkaar te verbinden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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