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Brussel: socialmediaverbod tot 13 jaar, eigen account vanaf 15

Brussel wil een socialmediaverbod voor kinderen tot 13 jaar, aldus de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse toespraak State of the Union. Kinderen zouden pas een eigen persoonlijk socialmedia-account kunnen creëren vanaf 15 jaar, stelt ze voor.

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„Dat betekent: voor jongeren van 13 tot 15 jaar zijn alleen ‘mini-accounts’ toegestaan, opgezet en begeleid door ouders, met beperkte functionaliteiten en tijdslimieten”, zei ze. Voor kinderen tussen 15 en 18 jaar komen er extra verantwoordelijkheden voor socialmediabedrijven om een veilig ontwerp te hebben, zodat ze niet te verslavend zijn voor kinderen.

Von der Leyen presenteert donderdag het concrete voorstel voor het leeftijdsverbod. In meerdere EU-landen, waaronder Frankrijk, liggen al voorstellen voor een leeftijdsgrens voor sociale media.

In de herfst doet de Commissie ook een voorstel om niet alleen kinderen, maar alle socialemediagebruikers te beschermen tegen verslavende functies.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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