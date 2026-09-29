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Amnesty meldt oorlogsmisdaden Mali: tientallen burgers gedood

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International beschuldigt de Malinese strijdkrachten en het Russische huurlingenleger Wagner van oorlogsmisdaden. Die zijn gepleegd tijdens gezamenlijke operaties in het Afrikaanse land tussen 2023 en 2025, staat in een rapport.

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Uit getuigenissen komt naar voren dat in die periode zeker 34 burgers zijn gedood. „Ze werden doelbewust neergeschoten, hun keel werd doorgesneden of ze werden levend verbrand”, schrijft Amnesty. Slachtoffers lijken soms alleen op basis van hun etniciteit te zijn aangezien voor sympathisanten van gewapende groepen.

Amnesty sprak onder meer met vluchtelingen over hoe militairen en huurlingen optreden in Mali en benadrukt dat het rapport niet gezien moet worden als een volledige lijst van potentiële misdaden. Naast executies documenteerde de mensenrechtenorganisatie ook martelpraktijken in militaire kampen, waar vooral Wagner verantwoordelijk voor zou zijn geweest.

Regime

Zo zei een 41-jarige man dat hij was vastgebonden en mishandeld nadat een patrouille hem had meegenomen. „Een soldaat bleef me met een ijzeren staaf op mijn borst slaan. Ik verloor het bewustzijn, maar toen ik weer bijkwam, werd ik nog steeds geslagen, dit keer met een houten stok”, vertelde hij onderzoekers.

In Mali, waar in 2020 en 2021 staatsgrepen plaatsvonden, worstelt het militaire regime met de aanpak van jihadisten en andere groepen. Het land eiste het vertrek van een VN-stabilisatiemacht en deed een beroep op Wagner, dat daar medio 2025 werd vervangen door opvolger Afrikakorps. Rusland richtte die organisatie op nadat de huurlingen van Wagner kortstondig in opstand waren gekomen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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