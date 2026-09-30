Redactie
Redactie Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Pentagon: Amerikaanse militaire missie in Irak voorbij

A US Air Force C-130 Hercules military transport aircraft prepares for takeoff from Camp Victory on the outskirts of Baghdad International Airport on September 29, 2026. After more than a decade, the US-led coalition is ending its mission in Iraq, having helped save the country from jihadists but causing persistent friction in the country. Baghdad and Washington agreed in 2024 to wind down the coalition's mission, and its troops withdrew gradually from bases across the country, restricting their presence to the autonomous northern Kurdistan region. Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi declared that October 1, the day following the coalition's departure, should be celebrated as Sovereignty Day. Ammar Karim / AFP
ANP / AFP / Ammar Karim

De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd volgens het Pentagon. De Verenigde Staten zullen nog wel trainingen geven en ondersteuning in inlichtingen bieden aan Irak.

De Iraakse veiligheidstroepen zullen verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van IS en de veiligheid van Irak in zijn geheel. Experts en veiligheidsfunctionarissen hebben hun zorgen geuit over een mogelijk veiligheidsvacuüm dat kan ontstaan.

Iraakse en Koerdische functionarissen zeggen dat de terugtrekking van de VS mogelijk een opleving van IS kan aanwakkeren. Ondanks de val van hun zelfbenoemde kalifaat bijna een decennium geleden, is er nog wel een netwerk van IS-leden in het land aanwezig. De VS voorzagen Iraakse veiligheidstroepen van inlichtingen over bewegingen van IS en luchtsurveillance.

Saddam Hoessein

Daarnaast ondersteunt Iran sinds de val van Saddam Hoessein verschillende sjiitische milities in Irak. Deze groeperingen kunnen mogelijk hun macht makkelijker uitbreiden bij afwezigheid van een westerse militaire macht, aldus een Iraakse politiek analist tegen persbureau Reuters.

De Amerikaanse troepen vielen Irak in 2003 binnen en brachten Saddam Hoessein ten val. Het wakkerde chaos en onrust aan. De VS-troepen vochten tegen aanhangers van Hoessein en Al-Qaeda, terwijl ook een burgeroorlog in het land ontstond. In 2011 trokken de Amerikaanse troepen zich terug, maar keerden drie jaar later terug om Iraakse troepen te ondersteunen in de strijd tegen IS.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties