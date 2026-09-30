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Pentagon: Amerikaanse militaire missie in Irak voorbij

De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd volgens het Pentagon. De Verenigde Staten zullen nog wel trainingen geven en ondersteuning in inlichtingen bieden aan Irak.

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De Iraakse veiligheidstroepen zullen verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van IS en de veiligheid van Irak in zijn geheel. Experts en veiligheidsfunctionarissen hebben hun zorgen geuit over een mogelijk veiligheidsvacuüm dat kan ontstaan.

Iraakse en Koerdische functionarissen zeggen dat de terugtrekking van de VS mogelijk een opleving van IS kan aanwakkeren. Ondanks de val van hun zelfbenoemde kalifaat bijna een decennium geleden, is er nog wel een netwerk van IS-leden in het land aanwezig. De VS voorzagen Iraakse veiligheidstroepen van inlichtingen over bewegingen van IS en luchtsurveillance.

Saddam Hoessein

Daarnaast ondersteunt Iran sinds de val van Saddam Hoessein verschillende sjiitische milities in Irak. Deze groeperingen kunnen mogelijk hun macht makkelijker uitbreiden bij afwezigheid van een westerse militaire macht, aldus een Iraakse politiek analist tegen persbureau Reuters.

De Amerikaanse troepen vielen Irak in 2003 binnen en brachten Saddam Hoessein ten val. Het wakkerde chaos en onrust aan. De VS-troepen vochten tegen aanhangers van Hoessein en Al-Qaeda, terwijl ook een burgeroorlog in het land ontstond. In 2011 trokken de Amerikaanse troepen zich terug, maar keerden drie jaar later terug om Iraakse troepen te ondersteunen in de strijd tegen IS.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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