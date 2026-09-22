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VS, Denemarken en Groenland tekenen overeenkomst over veiligheid

De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland.

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De Amerikaanse president Donald Trump had vrijdag op zijn platform Truth Social al een doorbraak aangekondigd in het geschil over Groenland, dat onderdeel is van het Deense koninkrijk.

De overeenkomst is bedoeld om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland te vergroten en tegelijkertijd die van geopolitieke tegenstanders te beperken. In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York kondigde Trump aan „twee enorme militaire bases” te bouwen. „Het wordt een fantastische langetermijnsrelatie”, zei de Amerikaanse president bij de ondertekening in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

‘Zelfbeschikking’

Volgens de afspraken die de drie landen sloten, is vastgelegd dat Groenland bij de NAVO blijft als het eiland onafhankelijk wordt. Staten die geen lid zijn van de NAVO mogen geen bemande of onbemande militaire installaties op Groenland vestigen. Ook gaan de landen samenwerken om spionage in het gebied tegen te gaan. De overeenkomst heeft geen einddatum.

„Deze deal verzekert ons ervan dat onze tegenstanders geen controle of rol van betekenis krijgen in Groenland”, zei de Deense premier Mette Frederiksen bij de ondertekeningsceremonie. „De deal respecteert de soevereiniteit en de territoriale integriteit van het Deense koninkrijk en Groenlands recht op zelfbeschikking”, aldus Frederiksen.

‘Win-win’

De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen noemde de deal „historisch” en een „win-win-winsituatie” voor de drie landen.

Volgens NAVO-chef Mark Rutte versterkt de overeenkomst de collectieve veiligheid. Hij noemt dit „essentieel” voor zowel Europa als Noord-Amerika.

De voorzitter van de EU-leiders, António Costa, omschreef de afspraken als „een positieve stap voor de transatlantische samenwerking en de arctische veiligheid”. Volgens Costa staat de Europese Unie klaar om nauw samen te werken „voor een vreedzaam, veilig en welvarend Noordpoolgebied”, schrijft hij op X.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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