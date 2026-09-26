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Ambassadeur VS antwoordt Jetten: ICC moet handen afhouden van VS

De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jetten bij de Verenigde Naties deze week. Jetten stelde dat landen hun „handen af” moeten houden van het Internationaal Strafhof (ICC), waar de Verenigde Staten de afgelopen maanden steeds meer sancties tegen instellen. Volgens Popolo zou de oproep andersom moeten zijn.

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„Wij houden met liefde onze handen af van het ICC, als het ook zijn handen afhoudt van de Verenigde Staten”, schrijft hij op X. De VS erkennen het in Den Haag gevestigde strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden voor bijvoorbeeld misdaden tijdens oorlogen. Popolo spreekt van een „gepolitiseerd” hof.

De ambassadeur benadrukt dat die Amerikaanse bezwaren niet nieuw zijn en dat ook Democratische presidenten het strafhof niet hebben erkend. Het Amerikaanse Congres nam in 2002 bijvoorbeeld al een beruchte wet aan die de president de macht geeft om „met alle mogelijke middelen” de vrijlating van Amerikaanse burgers te regelen die worden vastgehouden door het ICC. De wet kreeg door tegenstanders de naam ‘The Hague Invasion Act’.

Escalatie

De huidige president Donald Trump heeft de situatie wel flink geëscaleerd door zware sancties door te voeren. Daardoor wordt het ICC momenteel aangevallen, stelde Jetten in zijn toespraak in New York. Hij zei dat het internationale rechtssysteem beschermd moet worden en dat straffeloosheid onacceptabel is. Pogingen om het ICC te ondermijnen, „raken ons allemaal”, aldus de minister-president.

Popolo verklaarde in zijn bericht op X „enorm respect” te hebben voor Jetten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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