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Forse winst AfD bij Duitse verkiezingen, historisch verlies CDU

De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors winst geboekt bij de Duitse deelstaatverkiezingen, blijkt uit de exitpoll die na het sluiten van de stembussen is gepubliceerd. De partij van bondskanselier Friedrich Merz, CDU, lijdt een nederlaag. Het lijkt het slechtste verkiezingsresultaat ooit te zijn voor de partij.

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De verkiezingen vonden plaats in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren en hoofdstad Berlijn. In Mecklenburg-Voor-Pommeren lijkt AfD de grootste partij te zijn geworden met 37 procent. De sociaaldemocratische SPD, die tot nu toe de grootste was, lijkt 35,5 procent van de stemmen binnen te halen.

In Mecklenburg-Voor-Pommeren is het de CDU maar net gelukt om de kiesdrempel van 5 procent te behalen. De partij lijkt volgens de exitpoll op 5,5 procent van de stemmen uit te komen.

De druk op bondskanselier Merz is de afgelopen tijd hoog. Er is in het land veel onvrede over de economie en de hoge prijzen.

ANP

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