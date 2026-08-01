Redactie
Redactie Buitenland 1 aug 2026
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Meer doden geteld na Marokkaanse ‘invasie’ Spaans Ceuta

Migrants walk towards the Fnideq region in northern Morocco after leaving Spain's North African enclave of Ceuta near the town of Fnideq, on the Morocco-Spain border, following an attempted to cross at the Bab Sebta border crossing, on the Morocco-Spain border on August 1, 2026. More than 48,000 migrants have returned to Morocco from Spain's Ceuta after tens of thousands crossed the frontier into its north African enclave in recent days, Spain's interior ministry said on July 31. Hundreds of people converged on Morocco's northern town of Fnideq on July 30 evening, following rumours that the border with Spain's Ceuta had opened, according to an AFP journalist. Abdel Majid BZIOUAT / AFP
ANP / AFP / Abdel Majid BZIOUAT

Bij de stormloop van donderdag en vrijdagmorgen op de Spaanse exclave Ceuta zijn volgens de autoriteiten zeker 67 mensen om het leven gekomen. De meesten zijn verdronken in zee bij pogingen om een barrière op het strand en in het water heen te zwemmen. De Spaanse politie zoekt met duikers naar slachtoffers.

In korte tijd bestormden naar schatting minstens 50.000 mensen, vooral jonge Marokkanen, het Spaanse territorium. De meesten keerden uit eigen beweging in de loop van vrijdag weer terug of werden naar de grens gedirigeerd door Spaanse politiemensen en militairen. Er zouden zaterdagmorgen nog zeker 2000 migranten in Ceuta zijn achtergebleven. Bewoners die zich angstig hadden verscholen, zijn weer op straat en hebben in wijken versperringen opgericht als een soort burgerwacht.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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