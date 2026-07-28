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Zware aardbeving treft zuiden Japan, direct waarschuwing om tsunami

Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. Het gaat om een beving van 7 op de schaal van Shindo, de hoogste trede van de Japanse schaal voor aardbevingen. Op basis van eerste metingen heeft de beving een kracht van 7.1.

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Als gevolg van de beving werden direct waarschuwingen uitgedaan voor meerdere regio’s. Ook werd een tsunamiwaarschuwing afgekondigd.

Vooralsnog is weinig bekend over schade of slachtoffers. Volgens een regionale netbeheerder zitten circa 45.000 huishoudens in de regio zonder stroom. Ook werden regio- en hogesnelheidstreinen stilgelegd. Onbekend is of daar schade is, of dat dit uit voorzorg is gedaan. De autoriteit die toeziet op het atoomprogramma meldt vooralsnog geen ongeregeldheden bij nucleaire faciliteiten.

Het Japans Meteorologisch Instituut hanteert de Shindo-schaal, die de mate van het schudden van de aarde meet. Dit is anders dan het meten van de kracht of magnitude van een aardbeving zelf. De Shindo-schaal loopt op tot 7, vanaf welk moment mensen niet langer kunnen blijven staan en muren kunnen bezwijken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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