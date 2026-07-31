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Aardbeving in Napels met kracht van 4.7

Een aardbeving met een kracht van 4.7 heeft vrijdag het Italiaanse Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag volgens persbureau ANSA in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De lokale autoriteiten melden dat op sommige plekken de stroom was uitgevallen. Het trein- en metroverkeer is uit angst voor naschokken stilgelegd.

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Volgens de brandweer is er lichte schade aan gebouwen in en rond Napels. Italiaanse media schrijven over een van de zwaarste aardbevingen die ooit in het gebied is geregistreerd.

Er vinden vaker kleinere aardbevingen plaats in de regio. Zo was er vorig jaar nog een met een kracht van 4.4.

ANP

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