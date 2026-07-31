Redactie
Redactie Buitenland 31 jul 2026
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Aardbeving in Napels met kracht van 4.7

epa11485006 People enjoy the seaside despite a 3.6 magnitude earthquake, in Pozzuoli, Italy, 18 July 2024. A 3.6 magnitude earthquake with epicenter in Campi Flegrei was recorded in Naples on the morning of 18 July. The seismic swarm no longer scares the residents of the city Pozzuoli who, following this morning's shock, took to the streets to go to the beach. EPA/CIRO FUSCO
ANP / EPA / Ciro Fusco

Een aardbeving met een kracht van 4.7 heeft vrijdag het Italiaanse Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag volgens persbureau ANSA in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De lokale autoriteiten melden dat op sommige plekken de stroom was uitgevallen. Het trein- en metroverkeer is uit angst voor naschokken stilgelegd.

Volgens de brandweer is er lichte schade aan gebouwen in en rond Napels. Italiaanse media schrijven over een van de zwaarste aardbevingen die ooit in het gebied is geregistreerd.

Er vinden vaker kleinere aardbevingen plaats in de regio. Zo was er vorig jaar nog een met een kracht van 4.4.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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