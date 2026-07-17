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Zware aardbeving voor zuidwestkust Mexico met kans op tsunami

Voor de zuidwestkust van Mexico heeft zich een zware aardbeving met een kracht van 7.3 voorgedaan, meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS, die het eerder had over een beving met een kracht van 7.4. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte voor de kust van Puerto Madero, in de deelstaat Chiapas vlak bij de grens met Guatemala. President van Mexico Claudia Sheinbaum zei dat er nog geen berichten zijn over schade of slachtoffers.

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Er is langs de kust gewaarschuwd voor een tsunami. De bevolking langs de kust van de deelstaat Chiapas is opgeroepen weg te blijven van de kust. Het risico zou kusten bedreigen tot op 300 kilometer van het epicentrum. Maar volgens het Amerikaanse tsunamiwaarschuwingssysteem wordt er langs de Latijns-Amerikaanse kusten vrijwel nergens een vloedgolf verwacht die hoger is dan 30 centimeter boven het niveau van vloed.

In de hele regio, tot in Guatemala-Stad toe, bewogen panden door de schok, aldus waarnemers. Guatemalteekse media melden dat in het hele land de schok is gevoeld.

Die is ook gevoeld in El Salvador en onder meer de Mexicaanse deelstaat Oaxaca. Er zijn vooralsnog nergens meldingen gedaan van aanzienlijke schade of slachtoffers. De Guatemalteekse president César Arévalo de León zei dat hij vooralsnog nog geen berichten had ontvangen van slachtoffers in zijn land.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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