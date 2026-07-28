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Japanse premier: gewonden en instortingen na zware aardbeving

Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de Japanse premier Sanae Takaichi. Ook zijn er meldingen van ingestorte gebouwen en branden.

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De Japanse staatsomroep NHK spreekt van zeker vijftig gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Er zijn ook meerdere naschokken gemeld.

„We zijn nog bezig de omvang van de gewonden en materiële schade in kaart te brengen”, aldus Takaichi. Volgens haar zijn er ook wegen en bruggen beschadigd. Op beelden die rondgaan op sociale media zijn onder meer rookwolken te zien bij Kumamoto Castle, een toeristische trekpleister. Fuji News Network meldt dat er in de stad Uki op twee plekken brand is uitgebroken.

Hoogste stap

De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo. Dat is de Japanse aardbevingsschaal, waarop 7 de hoogste stap is. Hierbij is het volgens de Japanse meteorologische dienst (JMA) onmogelijk om te blijven staan en kunnen muren bezwijken. Er werd ook een tsunamiwaarschuwing afgegeven; deze is inmiddels ingetrokken.

Volgens een regionale energiemaatschappij zitten ongeveer 45.000 huishoudens in de regio zonder stroom.

Op het eiland Kyushu, waar de beving plaatsvond, bevinden zich volgens persbureau Bloomberg veel fabrieken van chipfabrikanten, zoals Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Dat is de grootste chipfabrikant ter wereld. Het proces om chips te maken is erg gevoelig voor schokken of verstoringen in de stroomvoorziening. Kleine problemen kunnen voor veel schade zorgen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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