Erik Jonk
Erik Jonk Buitenland 30 jul 2026
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Zo ziet de regio Bordeaux er door de bosbranden uit: ‘Snelweg is nu de Highway to Hell’

In het zuidwesten van Frankrijk is tot gisteren zo’n 42.000 hectare natuur door bosbranden verwoest. Vooral in de regio Bordeaux was en is het ‘raak’. Hoe ziet zo’n gebied er na het amper te stoppen vuur eigenlijk uit?

Gisterochtend meldden Franse autoriteiten dat het vuur stabiel was, maar nog wel kan oplaaien. Gevaar voor nieuwe bosbranden is in de omgeving van Bordeaux niet geweken. Sterker: het weer is met hoge temperaturen en wind ongunstig.

Nederlandse Jeanine (64) moest in haar auto slapen

Vooral het departement Gironde is zwaar getroffen. Daar raakten ook 126 brandweerlieden gewond. Een Nederlandse bewoonster van het gebied, Jeanine (64), vertelde eerder deze week dat zij in haar auto heeft moeten slapen. „Het is uitgestorven. Mensen zijn heel erg onder de indruk van wat er gebeurd is en het is heel rustig. Het is normaal vakantieseizoen, maar daar valt helemaal niets van te merken nu.”

bosbranden Bordeaux
Een vrijwilliger helpt mee bij het bestrijden van de bosbranden rond Bordeaux. Foto: AFP / Romain Perrocheau

Bosbranden zorgen voor een spoor van verwoesting

Een Telegraaf-verslaggever filmde gisteren de door bosbranden getroffen regio. Het treurige resultaat zie je in de video hierboven: het vuur heeft een spoor van verwoesting achtergelaten. Iets minder heftig is het in de grote villawijk Cap Ferret. De luxe huizen zijn allemaal verlaten, waardoor het nu een spookstad lijkt, maar de bosbranden hebben de gebouwen grotendeels gespaard.

Wie weleens over snelweg D106 heeft gereden tijdens een vakantie, weet hoeveel groen je normaal gesproken ziet. Nu zie je kilometerslang alleen maar zwartgeblakerde en dode bomen. Mensen uit de regio hebben de snelweg inmiddels omgedoopt tot Highway to Hell.

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Erik Jonk
Geschreven door Erik Jonk

Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.

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