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Zo ziet de regio Bordeaux er door de bosbranden uit: ‘Snelweg is nu de Highway to Hell’

In het zuidwesten van Frankrijk is tot gisteren zo’n 42.000 hectare natuur door bosbranden verwoest. Vooral in de regio Bordeaux was en is het ‘raak’. Hoe ziet zo’n gebied er na het amper te stoppen vuur eigenlijk uit?

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Gisterochtend meldden Franse autoriteiten dat het vuur stabiel was, maar nog wel kan oplaaien. Gevaar voor nieuwe bosbranden is in de omgeving van Bordeaux niet geweken. Sterker: het weer is met hoge temperaturen en wind ongunstig.

Nederlandse Jeanine (64) moest in haar auto slapen

Vooral het departement Gironde is zwaar getroffen. Daar raakten ook 126 brandweerlieden gewond. Een Nederlandse bewoonster van het gebied, Jeanine (64), vertelde eerder deze week dat zij in haar auto heeft moeten slapen. „Het is uitgestorven. Mensen zijn heel erg onder de indruk van wat er gebeurd is en het is heel rustig. Het is normaal vakantieseizoen, maar daar valt helemaal niets van te merken nu.”

👩‍🚒 Nu ook evacuaties in Portugal Tot nu toe lag de aandacht bij alle bosbranden in Zuid-Europa vooral op Frankrijk en Spanje. Voor Spanje geldt reisadvies code geel. Gisteravond kwam er ook nieuws uit Portugal. In het noorden zijn mensen uit een dorp geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt, meldde nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp Vale de Telhas inmiddels omsingelen. Portugal kampt op dit moment met zeer hoge temperaturen. Op sommige plekken werd het gisteren 40 graden.

Bosbranden zorgen voor een spoor van verwoesting

Een Telegraaf-verslaggever filmde gisteren de door bosbranden getroffen regio. Het treurige resultaat zie je in de video hierboven: het vuur heeft een spoor van verwoesting achtergelaten. Iets minder heftig is het in de grote villawijk Cap Ferret. De luxe huizen zijn allemaal verlaten, waardoor het nu een spookstad lijkt, maar de bosbranden hebben de gebouwen grotendeels gespaard.

Wie weleens over snelweg D106 heeft gereden tijdens een vakantie, weet hoeveel groen je normaal gesproken ziet. Nu zie je kilometerslang alleen maar zwartgeblakerde en dode bomen. Mensen uit de regio hebben de snelweg inmiddels omgedoopt tot Highway to Hell.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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