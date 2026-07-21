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Oekraïense president Zelensky ontslaat legerleider Syrsky

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Syrsky. Dat meldt hij op Telegram. De functie zal worden overgenomen door Mychajlo Drapaty.

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Syrsky raakte recentelijk verwikkeld in een rel rond het ontslag van een andere hoge Oekraïense functionaris, minister van Defensie Mychajlo Fedorov. Diens ontslag, dat volgde op door Zelensky aangekondigde hervormingen in de regering, waaronder het ontslag van premier Joelia Svyrydenko, leidde tot grote ophef in Oekraïne. Fedorov geldt als zeer geliefd en succesvol in zijn taak. Fedorov en Syrsky konden slecht met elkaar overweg. Zo slecht dat Fedorov er bij Zelensky op aandrong Syrsky te ontslaan.

Na Fedorovs ontslag werd er meerdere dagen op verschillende plekken in Oekraïne gedemonstreerd. Een ultimatum om Fedorov weer te herinstalleren, werd door demonstranten afgekondigd voor vrijdag – gepaard aan de eis dat Syrsky zou aftreden.

Betrekking elders

Die eis is nu dus ingewilligd. Evenals de roep van demonstranten om Syrsky te vervangen door Drapaty, momenteel commandant van de zogenoemde ‘joint forces’, een bestuurlijke tak van de strijdmacht die het Oekraïense leger efficiënter en gecentraliseerder moet maken.

Fedorov krijgt volgens Zelensky een goede betrekking elders, zonder te specificeren welke. Kort na zijn ontslag als minister werd Fedorov een hoge plek binnen de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad gegeven. Onduidelijk is of hij die plek nu weer moet inwisselen voor een nieuwe functie.

Het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdiensten, Jevheni Chmara, werd eerder aangesteld als interim-minister van Defensie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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