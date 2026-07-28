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Zelensky sprak met Trump over Patriot-raketproductie in Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gesproken over het produceren van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump zei tijdens de NAVO-top begin deze maand dat Kyiv mogelijk een licentie krijgt om zelf die wapens te maken. Die zijn belangrijk voor de Oekraïense luchtverdediging.

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„Een goed gesprek met president Trump in het Oval Office”, schreef Zelensky op X nadat hij het Witte Huis weer had verlaten. „Dank voor alles wat we samen doen om de levens van Oekraïners te beschermen en vrede te bevorderen.”

Zelensky meldde dat ze het ook hebben gehad over diplomatie, zonder verder te verduidelijken wat hij daarmee bedoelde. Mogelijk ging het over nieuwe sancties tegen Rusland, waar Zelensky steevast op aanstuurt.

Na de ontmoeting met Trump sprak de Oekraïense president ook met vertegenwoordigers van Lockheed Martin, de Amerikaanse wapenproducent die onder meer F-16’s en Patriot-raketten bouwt. Volgens Zelensky hebben ze het gehad over een verdergaande samenwerking, bijvoorbeeld door gezamenlijke productie of het uitwisselen van technologieën. Hij schreef op X dat teams van Lockheed Martin en de Oekraïense overheid al aan het werk zijn om de gezamenlijke productie van Patriot-raketten „zo snel mogelijk” te realiseren.

ANP

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