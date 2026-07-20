Redactie
Redactie Buitenland 20 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

VS kondigen historische invoerheffingen op Canadese producten aan

The Canadian and US flags fly near the Canada-US border in Blackpool, Quebec, Canada, on February 2, 2025. Canada will hit back at US tariffs with 25 percent levies of its own on select American goods, Prime Minister Justin Trudeau said on February 1.
ANP / AFP / ANDREJ IVANOV

De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50 procent opleggen op verschillende Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis maandag.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft daartoe een decreet ondertekend als reactie op de „discriminerende behandeling” door Canada van Amerikaanse auto’s, alcohol en zuivelproducten.

Deze nieuwe invoerheffingen, die over een maand van kracht moeten worden, zullen van toepassing zijn op uiteenlopende producten zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Ook producten die in het kader van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst de VS binnenkomen, vallen hieronder.

De heffingen worden opgelegd op grond van artikel 338 van de Tariff Act uit 1930, dat de president de bevoegdheid geeft om invoerrechten van maximaal 50 procent op te leggen aan landen waarvan wordt aangenomen dat zij de Amerikaanse handel discrimineren. Deze bepaling is nog nooit eerder gebruikt om invoerrechten op te leggen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties