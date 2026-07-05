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Viering 250 jaar VS afgesloten met speech Trump en vuurwerk

De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is zaterdagavond lokale tijd afgesloten met een speech van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in hoofdstad Washington. De speech werd eerder op de avond uitgesteld vanwege zware onweersbuien.

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„Ik wil iedereen bedanken, want ze hebben het juiste gedaan”, zei Trump over de evacuatie van het terrein. „En ik zei, als ik voor één persoon moet speechen om 4 uur ’s ochtends, dan ben ik er ook. We laten ons niet afschrikken.”

De speech van Trump begon rond 23.00 uur lokale tijd op de National Mall. Hij had het onder meer over oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela, bedankte veteranen en beloofde de Verenigde Staten „naar een hoger niveau te tillen”.

Waarschuwing

Net als in zijn toespraak op vrijdag waarschuwde Trump voor het communisme en beweerde hij dat het „hier in Amerika weer de kop opsteekt”. „Het is als kanker, je moet het wegsnijden.” Trump heeft het de laatste tijd vaker over de „dreiging van het communisme” als hij het heeft over zijn politieke rivalen. De president benadrukte dat „Amerika nooit een communistisch land zal worden”.

Trump beloofde van tevoren een „hele lange” toespraak te houden, maar hij was naar zijn maatstaven vrij kort, ongeveer 45 minuten. Na afloop begon een enorme vuurwerkshow, die een wereldrecord moet breken. Het vuurwerk duurde volgens CNN ook ongeveer 40 minuten.

ANP

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