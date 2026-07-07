Redactie
Redactie Buitenland 7 jul 2026
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Oekraïense justitie bevestigt dood van verdachte aanslag Monaco

A member of a bomb disposal team operates the day after an allaged attack involving an explosive device in the lobby of a residential building, in Monaco on June 30, 2026. Law enforcement officers were deployed on the morning of June 30, 2026, in Monaco and the surrounding area in an attempt to track down the suspect in the parcel bomb explosion that rocked the principality on the evening of June 29, 2026 seriously injuring a Ukrainian oligarch and two of his relatives. Valery HACHE / AFP
ANP / AFP / Valery Hache

De belangrijkste verdachte van de bomaanslag in Monaco is dood, meldt de Oekraïense hoofdaanklager. Anastasiia Berezovska is doodgeschoten, staat in een persverklaring. De dood van de 39-jarige vrouw was eerder al gemeld door Oekraïense media.

Justitie meldt dat een lid van de Oekraïense militaire inlichtingendienst HOeR is aangehouden. Hij zou bekend hebben met een andere verdachte de vrouw om het leven te hebben gebracht. De mannen zouden eerder geld naar Berezovska hebben overgemaakt en kwamen zo in beeld als mogelijke verdachten.

De HOeR-medewerker verklaarde dat hij zijn superieuren niet had geïnformeerd over zijn contacten met de vrouw of de overboekingen, citeert nieuwssite Kyiv Independent uit de persverklaring. Hij zou op eigen initiatief hebben gehandeld.

Jermolajev

Bij een inval in het huis van de andere verdachte zou ook een kelderruimte zijn aangetroffen die schijnbaar als martelkamer is gebruikt.

Berezovska werd in verband gebracht met een ontploffing in Monaco, eind juni. Daarbij raakte de van oorsprong Oekraïense omstreden oligarch Vadym Jermolajev ernstig gewond. Ook zijn partner en zoon liepen verwondingen op. Oekraïne had sancties ingesteld tegen Jermolajev omdat hij nog zaken deed in de door Rusland bezette Krim. Hij kreeg in 2019 de Cypriotische nationaliteit.

Berezovska werd internationaal gezocht op verzoek van de autoriteiten in Monaco. Ze zou op 1 juli zijn teruggekeerd in Oekraïne. Daarna had ze volgens de autoriteiten contact met haar familie en met de mannen die nu worden verdacht van haar moord.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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