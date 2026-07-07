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Oekraïense justitie bevestigt dood van verdachte aanslag Monaco

De belangrijkste verdachte van de bomaanslag in Monaco is dood, meldt de Oekraïense hoofdaanklager. Anastasiia Berezovska is doodgeschoten, staat in een persverklaring. De dood van de 39-jarige vrouw was eerder al gemeld door Oekraïense media.

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Justitie meldt dat een lid van de Oekraïense militaire inlichtingendienst HOeR is aangehouden. Hij zou bekend hebben met een andere verdachte de vrouw om het leven te hebben gebracht. De mannen zouden eerder geld naar Berezovska hebben overgemaakt en kwamen zo in beeld als mogelijke verdachten.

De HOeR-medewerker verklaarde dat hij zijn superieuren niet had geïnformeerd over zijn contacten met de vrouw of de overboekingen, citeert nieuwssite Kyiv Independent uit de persverklaring. Hij zou op eigen initiatief hebben gehandeld.

Jermolajev

Bij een inval in het huis van de andere verdachte zou ook een kelderruimte zijn aangetroffen die schijnbaar als martelkamer is gebruikt.

Berezovska werd in verband gebracht met een ontploffing in Monaco, eind juni. Daarbij raakte de van oorsprong Oekraïense omstreden oligarch Vadym Jermolajev ernstig gewond. Ook zijn partner en zoon liepen verwondingen op. Oekraïne had sancties ingesteld tegen Jermolajev omdat hij nog zaken deed in de door Rusland bezette Krim. Hij kreeg in 2019 de Cypriotische nationaliteit.

Berezovska werd internationaal gezocht op verzoek van de autoriteiten in Monaco. Ze zou op 1 juli zijn teruggekeerd in Oekraïne. Daarna had ze volgens de autoriteiten contact met haar familie en met de mannen die nu worden verdacht van haar moord.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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