Redactie
Redactie Buitenland 28 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

Bild: pleger aanslag Berlijn zwoer trouw aan Islamitische Staat

Police work near the wreckage of a car on July 26, 2026 in the Tiergarten park in Berlin, where a car was driven the evening before into people killing one person and injuring 16 on the outskirts of the Christopher Street Day (CSD) parade. German police searched on July 26, 2026 for a suspect believed linked to Islamist circles after a car ploughed into a crowd near Berlin's Gay Pride celebrations, killing one person and wounding 16 others. The incident shattered what had been a day of celebration for hundreds of thousands attending Christopher Street Day, one of Europe's largest Pride events, and left revellers fleeing a central Berlin park as sirens echoed through the night. John MACDOUGALL / AFP
ANP / AFP / John Macdougall

De man die wordt verdacht van de aanslag zaterdag bij de Berlijnse Pride zou volgens de krant Bild op die dag opnames hebben gemaakt waarop hij zei trouw aan Islamitische Staat (IS) te zijn.

Dat is volgens de bronnen van Bild te zien op zijn mobiel, die in de auto van de 21-jarige Abdul Ballout is gevonden. Hij zou in Berlijn zijn ingereden op de menigte, waarbij één dode en 29 gewonden vielen. Hij werd niet lang na de aanslag opgespoord door de politie en doodgeschoten.

Ballout was een Duitser met Libanese wortels. Hij was een geradicaliseerde jongeman die van november 2025 tot in mei dit jaar in een jeugdgevangenis zat. Hij zou zich daar volgens Bild hebben voorgedaan als een voorganger of imam. Na zijn vrijlating werd hij in de gaten gehouden. Hij zou eerder hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij IS in Syrië.

Islamitische Staat is een internationaal georiënteerde terreurgroep met wortels in Irak. Tussen 2014 en 2019 heerste er een schrikbewind van IS over delen van Irak en Syrië.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties