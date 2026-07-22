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Meteoroloog waarschuwt: in deze populaire vakantieregio in Spanje wordt het komende tijd 45 graden

Ga je de komende tijd op vakantie naar Spanje? Zet je dan maar schrap voor hitte en zorg voor zonnebrand: lokaal is het 45 graden en dat geldt ook voor komende week.

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We hebben het dan niet over ‘de costa’s’, maar over de Spaanse binnenlanden. Meteoroloog Floris Lafeber van Weeronline vertelde er vandaag over aan Jeroen Holtrop van De Telegraaf. Lafebers weerdienst gaf vanmorgen ook zomerse vooruitzichten voor Nederland, maar dat is heel andere koek als je het met de hitte van Spanje vergelijkt.

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Code rood en oranje door extreme hitte in Spanje

Hitte in Spanje is niet onbekend, maar voor het binnenland is de term ‘extreem’ momenteel wel op zijn plaats. Floris Lafeber: „Als je tegenwoordig op zomervakantie gaat naar Spanje, dan kun je rekenen op 40 graden of meer. Momenteel is het in het zuiden van Spanje, in de regio rond Murcia en Alicante, zo heet dat er code rood en oranje actief is. Dan praat je over waarden van ruim boven de 40 graden en in het binnenland kan het lokaal zelfs 45 graden worden.”

Aan de Spaanse kust is het net wat aangenamer

Is daar vakantie vieren dan nog wel te doen?, wil Jeroen Holtrop weten. De meteoroloog: „Extreme hitte in combinatie met een hele krachtige julizon is natuurlijk zó ontzettend heet, dat het niet aangenaam is om lekker naar buiten te gaan. Wel moet ik erbij zeggen dat de luchtvochtigheid in die regio behoorlijk laag is. Het is iets aangenamer, tussen aanhalingstekens, dan die extreme hitte met een hoge luchtvochtigheid die wij afgelopen periode hebben gehad.”

Extreem warme lucht vanuit Afrika

Volgens Lafeber is het aan de Spaanse kust wat minder heet, maar is de luchtvochtigheid juist hoog en zijn de nachten warm. In Noord-Spanje is het minder heet en zijn er wolken te vinden. Komend weekend is er in Spanje sprake van wat minder hitte, als je dat met 35 tot 40 graden zo mag noemen. De scherpe randjes zijn er echter maar voor korte duur af. Lafeber: „Eind volgende week lijkt er weer extreem warme lucht vanaf Afrika naar het Iberisch schiereiland te trekken. Mogelijk wordt het in de regio rond Alicante dan weer 40 tot 45 graden.”

In de video boven dit artikel gaat het ook over grote natuurbranden rond Madrid, in Portugal en Zuid-Frankrijk en noodweer in Italië.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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