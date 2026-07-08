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Overeenkomst met Iran voorbij, zegt Trump

De voorlopige overeenkomst die de Verenigde Staten en Iran hadden gesloten is „voorbij”, zegt president Donald Trump. Het is volgens hem „tijdverspilling” om met dat „stelletje leugenaars” te praten. Trump reageerde boos op de nieuwe vijandelijkheden tussen de beide landen. De VS voerden luchtaanvallen uit nadat Iran volgens de VS schepen in de Straat van Hormuz had bestookt.

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De Amerikaanse president verklaarde op de NAVO-top in Ankara niet meer met „uitschot” te maken willen hebben, verwijzend naar Iran. Hij omschreef de Iraanse machthebbers ook als „kwaadaardige, gewelddadige mensen”. „Als ze een nucleair wapen hadden, zouden ze het gebruiken”. Trump zei met de Amerikaanse onderhandelaars te zullen praten. Die zouden volgens hem willen onderhandelen. Het gaat om de speciale gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner.

De deal met Iran was bedoeld als een eerste stap naar vrede. De VS en Iran plaatsten halverwege juni hun handtekening onder de overeenkomst, die onder meer een einde maakte aan de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. Teheran voerde de blokkade in nadat de VS en Israël eind februari begonnen met aanvallen op Iran. Dit had grote gevolgen voor de wereldwijde handel in gas en olie.

Onenigheid

De landen spraken vorige maand af verder te onderhandelen over een definitief akkoord. De afgelopen weken werd duidelijk dat ze het niet met elkaar eens waren over belangrijke kwesties, met name het Iraanse kernprogramma. Ook werden tegenstrijdige uitspraken gedaan over de inhoud van het gesloten akkoord en waren er dreigementen over en weer. Vorige week vonden nog indirecte onderhandelingen plaats in Qatar. Trump verklaarde daarna dat Iran „dolgraag tot een akkoord wil komen”.

Voor Trump is het vooral belangrijk dat Iran geen kernwapens in handen krijgt. Dat was voor hem een van de redenen waarom hij zijn land in 2018 eenzijdig terugtrok uit een nucleair akkoord met Iran. Teheran stelt al jaren dat het geen nucleaire wapens wil ontwikkelen en dat zijn kernprogramma bedoeld is voor civiele doeleinden.

ANP

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