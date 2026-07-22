Redactie
Redactie Buitenland 22 jul 2026
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Libanese stad Tyrus nieuw op lijst van bedreigd werelderfgoed

Smoke rises following an Israeli airstrike in Tyre on June 9, 2026. Residents of south Lebanon's Tyre including the Christian quarter fled on June 9, an AFP correspondent said, after Israel's army for the first time warned the entire city to evacuate ahead of strikes. The warning came a day after Iran, which insists a halt to the wider Middle East conflict must include a ceasefire in Lebanon, warned it would resume attacks on Israel if it kept striking its neighbour. KAWANT HAJU / AFP
ANP / AFP / KAWANT HAJU

UNESCO heeft de Zuid-Libanese stad Tyrus toegevoegd aan zijn lijst van bedreigd werelderfgoed. Israël heeft de historische stad de afgelopen maanden meermaals gebombardeerd in het conflict met Hezbollah.

De VN-organisatie wijst op de ontstane schade en meldt toenemende zorgen over de staat van het onderhoud, rekening houdend met de mogelijkheid dat Tyrus opnieuw wordt aangevallen. Libanon diende zelf een verzoek in voor de nieuwe status.

Tyrus werd in 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. De kuststad huisvest volgens de organisatie belangrijke archeologische vondsten, voornamelijk uit de Romeinse tijd. Tyrus werd zo’n 4700 jaar geleden gesticht en is daarmee een van de oudste steden in het Middellandse Zeegebied.

De kustplaats ligt op ruim 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Beiroet en minder dan 20 kilometer ten noorden van Israël.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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