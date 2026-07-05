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Uber stelt meeste Europese uitbreidingen uit, meldt FT

Uber heeft het grootste deel van zijn geplande uitbreiding voor maaltijdbezorging in Europa gepauzeerd. Ingewijden melden aan de Financial Times dat het Amerikaanse bedrijf niet meer van plan is later dit jaar uit te breiden naar vijf van de zeven landen, onder meer Oostenrijk, Noorwegen en Griekenland. Volgens een bron uit de sector heeft het besluit te maken met het plan om de Duitse concurrent Delivery Hero over te nemen.

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De ingewijde stelt tegenover de zakenkrant dat het uitstel kan helpen een eventueel mededingingsonderzoek van de EU naar de overname van Delivery Hero soepeler te laten verlopen. Vanwege de grote overlap tussen de markten van beide bedrijven zal die waarschijnlijk onder een vergrootglas komen te liggen. Uber deed eerder een bod van 10 miljard euro op Delivery Hero, dat in mei werd afgewezen, maar het bedrijf wil de branchegenoot nog steeds inlijven.

De FT schreef in februari dat Uber zijn maaltijdbezorgingsdienst in Europa wil uitbreiden. Het gaat verder ook om Denemarken, Finland, Tsjechië en Roemenië. Uber Eats wil zijn activiteiten opschalen en concurreren met Deliveroo en met Wolt, eigendom van het Amerikaanse DoorDash. De stap hoort bij een strategie waarmee de taxidienst en maaltijdbezorger hoopt de komende drie jaar 1 miljard dollar aan extra inkomsten te ontvangen.

Uber zei tegen de FT dat het besluit om de uitbreiding stil te leggen is genomen na het „enorme succes” van de lanceringen in Finland en Denemarken. Het bedrijf wil zich „concentreren op het vasthouden van het momentum” in zijn al bestaande markten. Uber Eats is ook actief in Nederland. De uitbreidingsplannen verlopen niet vlekkeloos. Susan Anderson, hoofd bezorging bij Uber, kondigde vorige maand haar vertrek aan na slechts twaalf maanden in die rol.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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