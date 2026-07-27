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Indonesië weert twee Nederlanders na omstreden hardloopevenement op Bali: expats wel, locals niet?

Indonesië heeft twee Nederlandse organisatoren van een hardloopclub op Bali een inreisverbod opgelegd. Zij organiseerden volgens de autoriteiten zonder vergunning een evenement dat bovendien onder vuur kwam vanwege vermeende uitsluiting van Indonesische deelnemers.

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De twee mannen zijn onderdeel van een hardloopgroep die is gericht op ‘digital nomads’ in Bali. Eerder dit jaar organiseerde de groep ook al een ‘disco run’, en dat was nu opnieuw de bedoeling. Dat liep daarentegen anders dan de planning was.

Waarom legde Indonesië een inreisverbod op aan de Nederlanders?

Het hardloopevenement miste namelijk de juiste vergunningen. Volgens lokale autoriteiten overtraden de twee Nederlandse mannen, 35 en 37 jaar oud, de immigratiewetgeving door het hardloopevenement alsnog te organiseren, zonder de juiste papieren. Dat was an sich al een probleem, maar er zou ook gediscrimineerd worden.

Het evenement kon al snel op felle kritiek rekenen, nadat op sociale media berichten verschenen dat Indonesiërs zouden worden afgewezen voor het evenement, terwijl westerse mensen wel gewoon mee mochten doen.

Een vrouw claimt in een socialmediapost dat haar aanmelding voor de hardloopclub werd vertraagd vanwege haar Indonesische naam en telefoonnummer. Haar man heeft een westerse naam en telefoonnummer en zou wel meteen toegelaten zijn tot de club.

Hoe ontstond de rel rond de hardloopclub op Bali?

De ophef rondom de vermeende discriminatie is groot op sociale media. Op de socialmediaberichten van de hardloopclub zijn duizenden boze reacties achtergelaten. Dat komt deels door de spanningen tussen expats en de lokale bevolking. Bali is een populaire plek voor reizigers om naartoe te gaan. Sommige mensen, veelal uit westerse landen, blijven hangen op het Indonesische eiland. Ze gaan er werken op afstand, zodat ze relatief goedkoop kunnen leven van hun westerse loon.

De aantijgingen van discriminatie schieten bij sommige mensen in het verkeerde keelgat, omdat buitenlanders zich arrogant zouden gedragen en exclusieve gemeenschappen op het eiland zouden vormen. Het leven op Bali wordt bovendien duurder, wat de leefomstandigheden voor de lokale bevolking bemoeilijkt.

Een ‘vooroordeel’ in het automatische systeem

De hardloopgroep zegt in een bericht op sociale media dat ze niet discrimineren. Zelf spreekt de groep over een ‘vooroordeel’ in het automatische systeem van hun ticketverkoop. „Terwijl we probeerden een ontmoetingsplek voor digital nomads te creëren, ontstond er een vooroordeel waarbij sommige (niet alle) +62-nummers en Indonesiërs werden afgewezen.”

De groep zegt voorlopig alle activiteiten even stil te leggen. „Ons doel is altijd geweest om een ​​inclusieve gemeenschap op te bouwen en op een positieve manier bij te dragen aan Bali. We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd en beloven veranderingen door te voeren in de toekomst.”

Toegang tot het land ontzegd

Intussen heeft het hele voorval grote gevolgen voor twee Nederlanders. Terwijl zij onderweg waren van Bali naar Singapore, kregen zij een officieel inreisverbod opgelegd voor Indonesië. Dat gebeurde omdat de mannen zonder vergunning toch doorgingen met het hardloopevenement. Bovendien zat er een commercieel doeleinde aan vast, wat voor buitenlanders niet toegestaan is.

Al met al genoeg reden om te mannen de toegang tot het land te ontzeggen. De mannen hoeven dus niet te proberen om terug te keren naar Indonesië.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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