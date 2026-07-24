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Netanyahu en Zelensky komende week verwacht bij Trump

De Amerikaanse president Donald Trump treft komende week naar verwachting de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky. Zij worden verwacht in hoofdstad Washington, waar afscheid wordt genomen van een overleden senator.

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Het kantoor van Netanyahu laat weten dat hij maandag naar Washington vliegt. „In het kader van het bezoek zal de premier president Trump dinsdag in het Witte Huis ontmoeten en de herdenkingsdienst bijwonen van senator Lindsey Graham, een vriend van Israël”, staat in een verklaring.

Het wordt volgens Israëlische media de eerste keer dat de leiders elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. De laatste ontmoeting vond volgens de krant Haaretz en nieuwssite Times of Israel plaats in februari, al hebben ze elkaar later wel telefonisch gesproken. Trump overweegt volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios de strijd tegen Iran flink op te voeren. De VS zouden dan ook weer samen met Israël kunnen optrekken.

Voorstel aan Rusland

Over het bezoek van Zelensky bestaat meer onduidelijkheid. Een Witte Huis-functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat er dinsdag een ontmoeting zal plaatsvinden tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot. Een Oekraïense bron bevestigt dat Zelensky een bezoek aan de VS overweegt, maar er zou nog worden gewacht op officiële bevestiging van het Witte Huis over de planning van Trump.

De bron zegt dat de VS en Oekraïne hebben gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel om aan Rusland voor te leggen. Het zou gaan om een staakt-het-vuren in de lucht. De hoop zou zijn dat de Russische regering daar ontvankelijk voor is omdat de druk op de Russische economie de afgelopen tijd is toegenomen door de grootschalige Oekraïense aanvallen met drones.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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