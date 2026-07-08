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Trump kondigt zware aanvallen op Iran aan voor woensdag

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. „Ik geef alvast een kleine waarschuwing: we gaan ze vanavond hard raken”, zei hij op de NAVO-top in Ankara.

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Trump haalde voorafgaand aan de bijeenkomst met NAVO-leiders uit naar Iran. Hij zei dat de voorlopige deal die de landen vorige maand sloten „voorbij” is. Aanleiding hiervoor waren nieuwe vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS vielen Iran aan na aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. Teheran voerde daarna vergeldingsaanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio.

De president zei tijdens een persmoment met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat Iran „hard is geraakt”. Onder meer radarsystemen zouden zijn getroffen. Trump bevestigde aanvallen op het Iraanse eiland Kharg en sloot meer aanvallen op dit eiland niet uit. „Ik zei: raak de olie niet aan, want misschien nemen we het eiland Kharg over. Daar kunnen ze niets aan doen.”

Memorandum van overeenstemming

Trump zei dat zijn land nu geen aanvallen uitvoert op bruggen, elektriciteitscentrales en ontziltingsinstallaties in Iran. Wel dreigde hij met aanvallen op deze doelen als „dat nodig is”. Over de jongste aanvallen zei hij dat Iran „het echt heeft verdiend”. Bij het uiten van zijn ongenoegen herhaalde Trump zijn standpunt dat Iran geen kernwapens mag hebben.

Washington en Teheran ondertekenden vorige maand een zogeheten memorandum van overeenstemming. Daarin spraken ze onder meer een verlenging van het staakt-het-vuren af en de opheffing van de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. Ook gingen ze akkoord met nieuwe onderhandelingen met als doel de oorlog definitief te beëindigen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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