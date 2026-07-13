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Trump wil compensatie voor bescherming in Straat van Hormuz

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn land compensatie krijgt voor de kosten die het maakt bij het beschermen van de scheepvaart voor de Iraanse kust. Hij spreekt op zijn platform Truth Social over een bedrag van 20 procent over alle verscheepte ladingen, zonder verder in detail te treden over hoe dat precies zal werken. „De Verenigde Staten zullen vanaf nu bekendstaan als ‘de hoeder van de Straat van Hormuz’”, staat in het bericht.

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Het bericht volgde op dagenlange aanvallen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran. Trump verklaarde vorige week al op de NAVO-top in Ankara dat de overeenkomst die hij eerder met Iran sloot wat hem betreft voorbij is. Die deal moest een einde maken aan de strijd en de weg vrijmaken voor overleg met een permanente vredesdeal, maar het bleef onrustig.

Het conflict laaide de afgelopen tijd weer op nadat de VS het Iraanse regime verantwoordelijk hadden gehouden voor nieuwe aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. De VS bombardeerden Iran en dat land reageerde met vergeldingsaanvallen. Omdat de VS op meerdere plekken in de regio militaire steunpunten hebben, kregen ook landen als Bahrein, Jordanië en Koeweit te maken met Iraanse beschietingen.

Iran maakte afgelopen weekend bekend de Straat van Hormuz te sluiten. Daarop kondigde Trump maandag aan dat hij de eerder opgeschorte blokkade van Iraanse havens laat hervatten. Dat betekent dat Iraanse schepen worden tegengehouden. Hij schreef op sociale media dat de Straat van Hormuz open is en open blijft. „Met of zonder Iran.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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