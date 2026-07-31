Redactie
Redactie Buitenland 31 jul 2026
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Meer dan 37.000 migranten vanuit Ceuta teruggekeerd naar Marokko

Migrants cross back to Morocco after they crossed the border to enter Spain's north Africa's Ceuta enclave on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Ceuta enclave, a police source said, as Spanish Prime Minister was set to arrive to manage the latest migrant crisis on the border. In recent days, a total of around 40,000 migrants have crossed into the territory, population 80,000, the source added. JORGE GUERRERO / AFP
ANP / AFP / JORGE GUERRERO

Nadat tienduizenden mensen in korte tijd de grens naar de Spaanse exclave Ceuta overstaken, zijn al meer dan 37.000 migranten inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is ongeveer tweederde van het aantal mensen dat het land was binnengekomen.

Spanje zei eerder al dat mensen uit eigen beweging teruggaan. De migranten kwamen veelal zwemmend aan, waarbij ze om een barrière tussen Marokko en Ceuta heen zwommen. Tot nu toe zijn er zeker 57 mensen omgekomen, schrijft de Spaanse krant El País.

Vanwege de plotselinge sterke toename van migranten werd in Ceuta een noodsituatie uitgeroepen. Er kwam ook veel internationale kritiek, onder meer uit Italië, Finland, Frankrijk en Duitsland. Zij riepen onder meer op grenscontroles aan te scherpen.

Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie benadrukte eerder dat er geen sprake is van migranten die deze doorreis maken naar andere EU-lidstaten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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