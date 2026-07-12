Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amerikaanse krijgsmacht: Straat van Hormuz open voor scheepvaart

De Straat van Hormuz is open voor al het scheepvaartverkeer, stelt het Amerikaanse militaire commando in de regio (CENTCOM). De Persian Gulf Strait Authority (PGSA), die werd opgezet door Iran voor het beheren van de zeestraat, zegt dat de Straat van Hormuz nog steeds is afgesloten.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

CENTCOM verklaart dat de Amerikaanse strijdkrachten „gepositioneerd en gereed zijn om ervoor te zorgen dat de vrijheid van scheepvaart gewaarborgd blijft”.

Dat ondanks de „ongerechtvaardigde Iraanse agressie, intimidatie, dreigementen en willekeurige verklaringen”. CENTCOM verklaart ook dat Iran „geen controle heeft over de zeestraat”. Dat land kondigde eerder aan de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Iran en de VS sloten vorige maand een voorlopig akkoord waardoor de Straat van Hormuz weer openging voor schepen.

Commercieel scheepvaartverkeer

De Amerikaanse president Donald Trump zei tegen tv-zender NBC ook dat de Straat van Hormuz weer open is voor commercieel scheepvaartverkeer.

Iran ontkent dat de strategisch belangrijke zeestraat weer is geopend. Op X schrijft de PGSA dat „vanwege de recente illegale bewegingen van de militaire krachten van de VS, de doorgang door de Straat van Hormuz momenteel niet mogelijk is”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties