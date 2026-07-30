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Stelling van de dag: ‘Als het eten in een restaurant niet lekker is, moet je de rekening kunnen weigeren’

Als je uit eten gaat, verwacht je een maaltijd die je thuis niet zo lekker kunt bereiden als de chef. Maar wat doe je als dat tegenvalt? Een Nederlands stel in een Frans restaurant wist ’t wel: zij verlieten een Michelin-restaurant zonder te betalen. Dat eindigde echter niet positief, omdat het stel de volgende ochtend gearresteerd is.

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Om hun huwelijk te vieren, gingen de Nederlanders naar Château de Courcelles, in de plaats Courcelles-sur-Vesle. Hun pech was dat ze sliepen in het landhuis François du Tilleul in Fismes, waarvan de eigenaar een bekende is van de restauranteigenaar. Toen de eigenaar op zoek ging naar de twee, werden ze snel herkend.

Toen de politie het stel in de kraag vatte, zeiden ze dat het in Nederland ‘heel gewoon is om niet te betalen voor het eten als je niet tevreden bent’. Dus Metro’s vraag bij de stelling van de dag: moet dat ‘gewoon’ kunnen?

'Als het eten in een restaurant niet lekker is, moet je de rekening kunnen weigeren' Kies een optie Ja, als het echt niet op niveau is, moet er iets geregeld kunnen worden. Nee, je gaat van tevoren al een betalingsverplichting aan. Stem Ja, als het echt niet op niveau is, moet er iets geregeld kunnen worden. Gestemd 34% Nee, je gaat van tevoren al een betalingsverplichting aan. Gestemd 66%

Wil je je mening toelichten? Doe dat dan in de reacties onder dit artikel en wie weet verschijnt jouw uitleg in een nieuw Metro-artikel.

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