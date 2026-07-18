Redactie
Redactie Buitenland 18 jul 2026
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CDU-fractievoorzitter Spahn treedt af na kritiek om draagmoeder

Parliamentary group leader of Germany's Christian Democratic Union (CDU) Jens Spahn addresses members of parliament during a session at the Bundestag, the lower house of parliament, in Berlin, on July 9, 2026. John MACDOUGALL / AFP
ANP / AFP / John Macdougall

Jens Spahn treedt af als CDU-fractieleider. Zijn positie was onder druk komen te staan, omdat hij en zijn partner gebruik hadden gemaakt van een draagmoeder in de VS om een kind te krijgen.

„In de voorbije dagen ben ik tot het besef gekomen dat mijn persoonlijke geluk door met mijn man een familie te beginnen niet te verenigen is met mijn politieke ambt”, schreef Spahn in een brief die is ingezien door journalisten.

Vorige week maakte Spahn bekend dat hij en zijn echtgenoot via een draagmoeder in de VS ouders zijn geworden. In Duitsland is het draagmoederschap verboden, maar het is wel toegestaan om in het buitenland een draagmoeder te zoeken. Dat Spahn nu zelf op die manier de Duitse wet heeft omzeild, kwam hem de afgelopen dagen op veel kritiek te staan. Als conservatief politicus heeft Spahn zich een uitgesproken tegenstander van legalisering van het draagmoederschap getoond. Eerder had hij tegen wetgeving daaromtrent gestemd.

Terugtreding

Persbureau dpa meldt op basis van ingewijden dat bondskanselier en partijgenoot Friedrich Merz Spahn had gevraagd terug te treden.

Spahn was onder bondskanselier Angela Merkel van minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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