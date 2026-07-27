Schietpartij op festival Seattle met zeker 3 doden, bezoeker filmt de paniek
Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle zijn meerdere slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie van de stad op X. Een man op een foodmarkt filmde per ongeluk de paniek in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle.
Amerikaanse media melden op basis van de autoriteiten dat er drie doden en meerdere gewonden zijn. De brandweer zou vlak na 18.00 uur (lokale tijd) een melding van de schietpartij hebben gekregen. Twee dodelijke slachtoffers overleden ter plekke. Vier gewonden, onder wie een 2-jarig kind, werden naar het ziekenhuis gebracht. Een vijfde gewonde had lichte verwondingen en werd op locatie behandeld.
‘Daad van verschrikkelijk geweld’ in Seattle
De burgemeester van Seattle, Katie Wilson, laat in een verklaring op haar website weten dat er een verdachte is opgepakt. Ze noemt de schietpartij een „daad van verschrikkelijk geweld”. In het Seattle Center werd het culinaire festival Bite of Seattle gehouden. De politie roept mensen op de plek te vermijden.
Een man die een kraampje op het festival had, was net bezig met een livestream. Je ziet en hoort hem in de video hierboven. Samen met zijn collega nam hij geschrokken de benen. Dit zonder op het laatste moment de opbrengst van de dag en de fooienpot vergeten mee te nemen.
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