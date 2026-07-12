Redactie
Redactie Buitenland 12 jul 2026
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Doden door Russische luchtaanvallen op Oekraïne

epa10688461 A woman holds her cat at the scene of an apartment block, hit by a Russian missile, in Kryvy Rih, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 13 June 2023. At least three people were killed and 25 others were wounded in an overnight Russian missile strike on a five-story apartment building in the city of Kryviy Rih in Ukraine's Dnipropetrovsk region, according to Mayor Oleksandr Vilkul. Russian troops entered Ukraine on 24 February 2022 starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA/STAS KOZLIUK
ANP / EPA / STAS KOZLIUK

In Oekraïne zijn zeker vier mensen gedood door een reeks Russische drone- en raketaanvallen. Dat melden Oekraïense functionarissen zondag.

Drie mensen kwamen om het leven door aanvallen op de centraal gelegen regio Dnipropetrovsk. Twee van hen stierven bij een aanval op een „industrieel bedrijf” in de stad Kryvy Rih. Bij een aanval op de zuidelijke stad Cherson kwam een 48-jarige man om het leven.

De aanvallen vonden plaats in aanloop naar een belangrijk overleg van Oekraïense bondgenoten. Maandag komen leiders van de coalitie van bereidwillige landen bijeen in Parijs, waar het onder meer zal gaan om het aandrijven van de wapenindustrie. De Oekraïense luchtverdediging staat de afgelopen week onder druk door herhaaldelijke Russische raketaanvallen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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